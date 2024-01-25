Лукашенко рассказал новому министру про кланы в Минздраве и думающих "как быстрее сбежать" за границу медиков

Опубликовано: 25.01.2024 13:45 , Обновлено: 25.01.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 января, провёл встречу с новым главой Министерства здравоохранения Беларуси Александром Ходжаевым. В числе прочего он рассказал ему о "семейных династиях" и "кланах" в ведомстве и медиках, которые "смотрят куда-то там на соседнюю страну, как бы быстрее сбежать".

В Администрации президента отметили, что ротация кадров накануне президентских и парламентских избирательных кампаний - это “сложившаяся в стране практика”, а состав исполкомов и министерств власти обновляют, “чтобы люди видели, с кем дальше мы будем работать” и на выборах принимали решение, “стоит ли доверять этой команде”.

Кандидатуру Ходжаева, по словам Лукашенко, он изучал лично, “интересовался и прошлым, и настоящим”, поскольку пост главы Минздрава, в его понимании, “это не рядовая должность”. Теперь же, по словам Лукашенко, “придется посмотреть и на само министерство, и на состав министерства”. Именно это он определил как “первейшую задачу” для нового главы Минздрава.

“Должны быть исключительно профессионалы. Преданные своему делу и государству люди. Это важнейший элемент. И я очень рассчитываю на это. Знаю, что вы человек внеклановый. Хотя в Минздраве у нас там и семейные династии так называемые, и кланы, и прочее. Чего только не хватает… Этого быть не должно”, - заявил Лукашенко, поручив Ходжаеву “положить конец этому”.

По его словам, в ведомстве должны работать “преданные делу” люди, профессионалы, “государственники”.

“Чтобы он не сидел на должности и не смотрел куда-то там на соседнюю страну, как бы быстрее сбежать - не то денег больше, не то еще чего-то”, - пояснил свою позицию Лукашенко.

По его словам, сейчас в стране “ситуация непростая”: “некоторые беглые на Западе сидят, а тут родственнички и прочие творят то, что творили раньше, только втихую”. Лукашенко подчеркнул, что “мы это видим и принимаем меры противодействия”.

Именно с такой “идеей” Лукашенко поручил подходить к вопросу назначения новых кадров и формированию состава министерства Ходжаеву, который, по его мнению, является ” человеком в этом плане свободный от всяких личностей и давления”. Сам же он пообещал продолжить ротацию кадров в министерствах и ведомствах “в ближайшее время, вплоть до президентских выборов”.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 января, сменил главу Министерства здравоохранения. Министерское кресло, которое ранее занимал Дмитрий Пиневич, перешло Александру Ходжаеву.

Лукашенко уволил Пиневича и назначил министром здравоохранения Ходжаева