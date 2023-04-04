Лукашенко рассказал Нарышкину, как его "подстегнули невероятные угрозы"

Опубликовано: 04.04.2023 12:15 , Обновлено: 04.04.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война России и Украины "подстегнула" его к тому, чтобы "со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока". "Угрозы очень серьезные. Порой невероятные", - подчеркнул Лукашенко.

На встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным 4 апреля 2023 года Александр Лукашенко отметил, что белорусские и российские спецслужбы в последнее время стали активнее работать “в связи с разными событиями в мире”.

“И не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО Российской федерации - операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть”, - цитирует Лукашенко БелТА.

По словам президента Беларуси, в последнее время Минск и Москва “более интенсивно обмениваются разведданными”, при этом “качество информации улучшилось”. Лукашенко связывает это не только с ” активизацией деятельности Комитета госбезопасности”, но и с той помощью в технической разведке, которую, по его словам, белорусским спецслужбам оказывает российская сторона.

“Мы не от Господа Бога” - Лукашенко

“Что тут скрывать, сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию”, - подчеркнул Лукашенко, отметив при этом, что “мы не от Господа Бога, все мы предусмотреть не можем”.

“И у нас, и у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка, не контрразведка, это просто наши враги. Они находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор”, - заявил Лукашенко.

Напомним, на днях Лукашенко приказал провести проверку боевой готовности Вооруженных Сил, которой будет управлять Совбез Беларуси. В министерстве обороны Беларуси 3 апреля сообщили, что в ходе проверки планируют определить «способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки».

Лукашенко приказал привести войска в боевую готовность