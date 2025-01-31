Лукашенко рассказал, на что готов тратить «последние деньги», но не «огулом и чохом»

Опубликовано: 31.01.2025 13:44 , Обновлено: 31.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов отдавать «последние деньги» на поддержку учёных, но не «огулом и чохом». Об этом он сказал во время общения с представителями научной сферы, сообщила его пресс-служба.

«Я очень уважаю труд учёных, преклоняюсь перед трудом учёных. Насколько это возможно, понимая, что без науки никак, помогал учёным. В этой пятилетке внимание будет ещё пристальнее», — заявил политик.

Однако по словам Лукашенко, поддержка будет оказываться не «огулом и чохом», а избирательно, тем направлениям, которые востребованы на рынке и в обществе и которые способны приносить ощутимую финансовую отдачу.

«Если вложили рубль и 15 рублей будет отдача, — двери для вас будут открыты всегда», — пообещал Лукашенко.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Лукашенко потребовал «опустить на грешную землю» некоторых преподавателей белорусских вузов.

Лукашенко потребовал «опустить» преподавателей белорусских вузов «на грешную землю»