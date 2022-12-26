Лукашенко рассказал, когда настанет "самый счастливый год"

Опубликовано: 26.12.2022 15:38 , Обновлено: 26.12.2022

Александр Лукашенко встретился в Санкт-Петербурге спустя всего несколько дней после последней встречи с Владимиром Путиным. На этот раз уже он прибыл в Россию для участия в неформальном саммите глав СНГ.

Там он заявил журналистам, что 2023 год будет “самым счастливым и удачным”. Причины своего оптимизма он не раскрыл, но предложил собравшимся “не переживать”, потому что все будет “нормально”.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер Беларуси Роман Головченко заявил в эфире телеканала “Беларусь 1”, что ВВП Беларуси по итогам 2022 гола упадет на 4%. Пока, по данным Белстата, ВВП упал на 4,7%. И этот показатель держится без изменений за октябрь-ноябрь.

Головченко назвал падение ВВП на 4% достойным результатом