Лукашенко раскрыл главную цель масштабной проверки армии – «Нас будут бояться»

Опубликовано: 01.04.2026 14:09 , Обновлено: 01.04.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля на итоговом совещании с военными подвёл итоги комплексной проверки Вооруженных Сил, которая в течение почти трёх месяцев проводилась в разных армейских частях. В своём выступлении глава государства раскрыл и главную цель этой масштабной проверки.

По словам Лукашенко, проверка, большинство этапов которой носили внезапный характер и зачастую в обход Министерства обороны и Генерального штаба, проводилась с единственной целью - посмотреть, как будут действовать армейские части, если нужно будет привести их в полную боевую готовность в условиях военного времени.

Глава государства признал, что такие проверки в условиях мирного времени можно расценить как лишнюю “трату денег”, которых у государства попросту нет. Тем не менее, Лукашенко считает эти траты оправданным, поскольку, по его мнению, “никакого мирного времени быть не может”.

“Мы готовимся к войне. На то мы и Вооруженные Силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает деньги для того, чтобы нас с вами содержать”, - подчеркнул Президент.

При этом Лукашенко заявил, что белорусские военные “абсолютно против войны”, поскольку как никто другой знают, что такое война.

“Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся. К сожалению, ситуация такая, что без вас же я воевать не могу. И я хочу, чтобы мои подчиненные были готовы воевать. Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться (это немаловажно) и сюда никто не полезет. Вот моя цель”, - процитировала выступление Президента его Администрация (АП).

Глава государства возложил на военное руководство прямую ответственность за страну и её мирный народ и признался, что ход армейской проверки освещался в СМИ так, как “хотелось бы большинству” руководителей.

“Потому что всю гадость, которая в нашей армии есть, не хотелось бы показывать прежде всего нашим потенциальным соперникам, а может быть противникам или врагам”, - пояснил он и рассказал, что ждёт армейские части после окончания проверки.

По его словам, теперь по его распоряжению, как главнокомандующего, будут “поднимать” отдельную часть, доукомплектовывать её при необходимости и “по-настоящему учиться воевать”.

“Как всегда, мужики, не будет. Хочу вас предупредить. Потому что я под вас подстраиваться не намерен - вы будете подстраиваться под Главнокомандующего. Если вы хотите в будущей войне (не дай бог она будет) остаться живыми. А если мы и дальше будем так продолжать, как некоторые из нас, - не только мы живыми не останемся, но и наши подчиненные. Я это вижу по современным боестолкновениям и войнам”, - заявил, обращаясь к офицерам, присутствовавшим на совещании, Лукашенко.

Глава государства также констатировал, что в белорусской армии пока не удалось до конца изжить вранье - борьбу в этим он также вписал в задачи прошедшей проверки. По его словам, перед проверкой он потребовал от специальных подразделений Комитета госбезопасности, Оперативно-аналитического центра при Президенте предоставлять ему всю первичную информацию, вопреки “корпоративности” и солидности с людьми в погонах.

“Для того, чтобы знать, где вы врете, а где нет”, - пояснил главнокомандующий.

Кстати, недавно госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что почти все учения ПВО, что проходят в рамках внезапной проверки боеспособности армии, отодвинули от западных границ страны. При этом чиновник сообщил, что власти Польши и Литвы “насторожились”.

Вольфович рассказал, почему военные учения в Беларуси отодвинули от Польши и Литвы