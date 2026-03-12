Вольфович рассказал, почему военные учения в Беларуси отодвинули от Польши и Литвы

Опубликовано: 12.03.2026 14:32 , Обновлено: 12.03.2026

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что почти все учения ПВО, что проходят в рамках внезапной проверки боеспособности армии, которая длится с зимы, отодвинули от западных границ страны.

При этом чиновник сообщил, что власти Польши и Литвы “насторожились”.

“Никакой угрозы в адрес сопредельной стороны мы не направляли и не ставили такую цель. В общем-то и в районе границы мы старались учебные задачи не отрабатывать. Отрабатывали их в глубине страны, даже в восточных регионах нашей Республики в большей степени”, - заверил госсекретарь.

Ранее подразделения 15-й зенитной ракетной бригады, которая находится под Минском, привели в боевую готовность, а комплекса С-300 заступили на боевое дежурство.

Командир подразделения бригады указал на то, что все действия, которые осуществляются во время проверки, не являются чем-то новым и неожиданным.

«Для нас это фактически очередная тренировка, а также возможность проверить наши силы, знания и умения», — подчеркнул он.