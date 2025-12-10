Лукашенко продлил безвиз для европейцев из 38 стран
Президент Беларуси Александр Лукашенко решил продлить безвизовый режим для граждан 38 европейских стран, в том числе, в аэропортах. Как сообщили в пресс-службе главы государства, этот режим продлили до 31 декабря 2026 года.
Условия безвиза для европейце, введённого в 2024 году и продлевавшегося на этот год, в следующем году останутся неизменными. Как и прежде, для въезда иностранцам из 38 стран, определённых правительством, нужны только действительные загранпаспорта. На таких условиях въезжать в Беларусь европейцы могут на срок не более 30 суток.
Сам список стран, жители которых могут воспользоваться белорусским безвизом, также остался неизменным:
- Австрии,
- Андорры,
- Бельгии,
- Болгарии,
- Боснии и Герцеговины,
- Ватикана,
- Великобритании и Северной Ирландии,
- Венгрии,
- Греции,
- Дании,
- Ирландии,
- Исландии,
- Испании,
- Италии,
- Кипра,
- Лихтенштейна,
- Люксембурга,
- Мальты,
- Монако,
- Нидерландов,
- Норвегии,
- Португалии,
- Румынии,
- Сан-Марино,
- Северной Македонии,
- Словакии,
- Словении,
- Финляндии,
- Франции,
- Германии,
- Хорватии,
- Чехии,
- Швейцарии,
- Швеции,
- Эстонии (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии).
Особые условия предусмотрены для поляков, литовцев, латышей, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии - им виза в Беларуси не нужна в течение 90 суток.
Как напомнили в Администрации Президента (АП), въезжать по безвизу европейцы могут неограниченное количество раз в течение года, но при этом общее количество дней, проведённых в Беларуси, не должно превышать 90 дней.
Белорусских безвиз распространяется и на транзитных путешественников, направляющихся в третьи страны - за исключением России. А вот на владельцев дипломатических, служебных, специальных и приравненных к ним паспортов эти условия не распространяются.
[inf]По данным АП, только с начала этого года из стран, включенных в список безвиз, в Беларусь въехало более 210 тыс. иностранцев.[/inf]
Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях в Министерстве иностранных дел Беларуси объявили о создании “безвизовой зоны” для белорусов. В планах внешнеполитического ведомства - превратить в такую зону всю континентальную Юго-Восточную Азию.