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Лукашенко продлил безвиз для европейцев из 38 стран

Лукашенко продлил безвиз для европейцев из 38 стран
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Президент Беларуси Александр Лукашенко решил продлить безвизовый режим для граждан 38 европейских стран, в том числе, в аэропортах. Как сообщили в пресс-службе главы государства, этот режим продлили до 31 декабря 2026 года.

Условия безвиза для европейце, введённого в 2024 году и продлевавшегося на этот год, в следующем году останутся неизменными. Как и прежде, для въезда иностранцам из 38 стран, определённых правительством, нужны только действительные загранпаспорта. На таких условиях въезжать в Беларусь европейцы могут на срок не более 30 суток.

Сам список стран, жители которых могут воспользоваться белорусским безвизом, также остался неизменным:

  • Австрии,
  • Андорры,
  • Бельгии,
  • Болгарии,
  • Боснии и Герцеговины,
  • Ватикана,
  • Великобритании и Северной Ирландии,
  • Венгрии,
  • Греции,
  • Дании,
  • Ирландии,
  • Исландии,
  • Испании,
  • Италии,
  • Кипра,
  • Лихтенштейна,
  • Люксембурга,
  • Мальты,
  • Монако,
  • Нидерландов,
  • Норвегии,
  • Португалии,
  • Румынии,
  • Сан-Марино,
  • Северной Македонии,
  • Словакии,
  • Словении,
  • Финляндии,
  • Франции,
  • Германии,
  • Хорватии,
  • Чехии,
  • Швейцарии,
  • Швеции,
  • Эстонии (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии).

Особые условия предусмотрены для поляков, литовцев, латышей, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии - им виза в Беларуси не нужна в течение 90 суток.

Как напомнили в Администрации Президента (АП), въезжать по безвизу европейцы могут неограниченное количество раз в течение года, но при этом общее количество дней, проведённых в Беларуси, не должно превышать 90 дней.

Белорусских безвиз распространяется и на транзитных путешественников, направляющихся в третьи страны - за исключением России. А вот на владельцев дипломатических, служебных, специальных и приравненных к ним паспортов эти условия не распространяются.

[inf]По данным АП, только с начала этого года из стран, включенных в список безвиз, в Беларусь въехало более 210 тыс. иностранцев.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях в Министерстве иностранных дел Беларуси объявили о создании “безвизовой зоны” для белорусов. В планах внешнеполитического ведомства - превратить в такую зону всю континентальную Юго-Восточную Азию.

В МИД объявили о создании «безвизовой зоны» для белорусов

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