Лукашенко продлил безвиз для европейцев из 38 стран

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Опубликовано: 10.12.2025 08:42 , Обновлено: 10.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил продлить безвизовый режим для граждан 38 европейских стран, в том числе, в аэропортах. Как сообщили в пресс-службе главы государства, этот режим продлили до 31 декабря 2026 года.

Условия безвиза для европейце, введённого в 2024 году и продлевавшегося на этот год, в следующем году останутся неизменными. Как и прежде, для въезда иностранцам из 38 стран, определённых правительством, нужны только действительные загранпаспорта. На таких условиях въезжать в Беларусь европейцы могут на срок не более 30 суток.

Сам список стран, жители которых могут воспользоваться белорусским безвизом, также остался неизменным:

Австрии,

Андорры,

Бельгии,

Болгарии,

Боснии и Герцеговины,

Ватикана,

Великобритании и Северной Ирландии,

Венгрии,

Греции,

Дании,

Ирландии,

Исландии,

Испании,

Италии,

Кипра,

Лихтенштейна,

Люксембурга,

Мальты,

Монако,

Нидерландов,

Норвегии,

Португалии,

Румынии,

Сан-Марино,

Северной Македонии,

Словакии,

Словении,

Финляндии,

Франции,

Германии,

Хорватии,

Чехии,

Швейцарии,

Швеции,

Эстонии (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии).

Особые условия предусмотрены для поляков, литовцев, латышей, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии - им виза в Беларуси не нужна в течение 90 суток.

Как напомнили в Администрации Президента (АП), въезжать по безвизу европейцы могут неограниченное количество раз в течение года, но при этом общее количество дней, проведённых в Беларуси, не должно превышать 90 дней.

Белорусских безвиз распространяется и на транзитных путешественников, направляющихся в третьи страны - за исключением России. А вот на владельцев дипломатических, служебных, специальных и приравненных к ним паспортов эти условия не распространяются.

[inf]По данным АП, только с начала этого года из стран, включенных в список безвиз, в Беларусь въехало более 210 тыс. иностранцев.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях в Министерстве иностранных дел Беларуси объявили о создании “безвизовой зоны” для белорусов. В планах внешнеполитического ведомства - превратить в такую зону всю континентальную Юго-Восточную Азию.

В МИД объявили о создании «безвизовой зоны» для белорусов