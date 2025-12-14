Лукашенко передал Трампу и его жене икону и украшения

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Опубликовано: 14.12.2025 21:51 , Обновлено: 14.12.2025

В эфире государственного телеканала "Беларусь 1" сообщили, что Президент Беларуси Александр Лукашенко передал Президенту США Дональду Трампу в подарок икону.

На иконе изображен “Николай Чудотворец”, которого, по заявлению белорусского госТВ, очень почитают в США.

[inf]В США, на самом деле, есть много церквей в честь Святого Николая. Также некоторые семьи отмечают День святого Николая, который приходится на 6 декабря, оставляя обувь для подарков. Хотя такая традиция и менее распространена, чем Рождество.[/inf]

Что касается жены Дональда Трампа, то Мелании в подарок были отправлены ювелирные изделия в виде васильков.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Мелания снова написали письмо Александру Лукашенко. В нем они поблагодарили его за предыдущие подарки и поздравили с наступающим Рождеством.

Джон Коул, назначенный недавно специальным посланником США по Беларуси, 12 декабря приехал в Минск. Во Дворце Независимости уже прошла официальная часть переговоров американской делегации с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, о чём сообщила его пресс-служба.