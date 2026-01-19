Лукашенко призвал Европу перейти на сторону России — "Поняла, где счастье"

Опубликовано: 19.01.2026 12:14 , Обновлено: 19.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителем Кировской области России, что в Европе больше проблем, чем в Беларуси, и та должна встать на сторону России и покупать у неё газ.

“Мы, конечно, не радуемся, что Европе проблем больше, чем у нас. И что они никуда не денутся, чтобы покупать с Востока газ. А не только с западного полушария в пять раз дороже, чем Россия всегда предлагала. Мы не радуемся. Но я, откровенно говоря, доволен тем, что, наконец, Европа поняла, где их счастье”, — заявил он.

По его словам, Европа должна быть на стороне РФ (Российской Федерации). “Задолго до всяких проблем, которые у них сложились, публично говорил о том, что место Европы вместе с нами, с Россией. Это наш дом, здесь надо искать счастье”, — заявил он.

Александр Лукашенко напомнил, что объединённая Европа рассматривает ответные пошлины на аналогичные угрозы Трампа.

“Сегодня уже Мерц заявил о том, что надо собственную политику проводить, и если американцы введут пошлины, то они готовы ответить им большими пошлинами”, — констатировал Александр Лукашенко.

Напомним, что ранее агентство Reuters писало со ссылкой на экспертов, что газовый рынок Европы, переживший трансформацию после начала войны в Украине, вряд ли вернётся к прежней зависимости от российского трубопроводного газа, даже если будет достигнуто мирное соглашение.

По мнению аналитика Рона Буссо, Европа сделала стратегическую ставку на сжиженный природный газ (СПГ), и этот курс на данный момент выглядит непоколебимым. Но значительную часть газа ЕС стал получать из США. Продолжится ли такая практика в случае конфронтации с Трампом, пока неясно.

«Психологический сдвиг» – вернётся ли Европа после заключения мира к покупке российского газа?

Пока же, согласно прогнозам в ЕС, к концу десятилетия Евросоюз будет получать почти половину своего газа из США.

Новые данные издания POLITICO свидетельствуют, что Европа уже импортирует четверть газа из США. Эта цифра, как ожидается, должна резко вырасти по мере поэтапного введения полного запрета на импорт российского газа в страны блока, который одобрил Евросоюз.

После начала войны России с Украиной в 2022 году ЕС почти отказался от российского газа, который в 2021 году составлял 50% от общего объема импорта, а сейчас, по данным брюссельского экономического аналитического центра Bruegel, — лишь 12%.