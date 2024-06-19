Лукашенко призвал членов ФПБ оказать "помощь и поддержку" во время уборочной

Опубликовано: 19.06.2024 16:01 , Обновлено: 19.06.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал профсоюзы активно подключаться к предстоящей уборочной кампании на селе. Глава государства подчеркнул, что она "практически началась", а потому попросил принять участие в уборочной всех членов профсоюзных организаций. Об этом Лукашенко заявил, принимая с докладом председателя ФПБ Юрия Сенько.

“Уборочная кампания практически началась. Всегда профсоюзы подключались к этому процессу, оказывали соответствующую помощь и поддержку. Я бы попросил вас, чтобы это была прежде всего помощь, поддержка и участие профсоюзов в этой работе, а не какие-то контрольно-наблюдательные функции. Контролёров у нас хватает”, — отметил Александр Лукашенко.

Также он вспомнил свою прежнюю работу в аграрной отрасли и подчеркнул, что профсоюзы, особенно в сельском хозяйстве, “всегда были у него правой рукой”. Президент добавил, что вместе они организовывали питание и обслуживали технику в период уборочной кампании, передало информагентство “БелТА”.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко потребовал у Министерства труда и социальной защиты усовершенствовать систему поддержки многодетных семей. По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы “исключить случаи злоупотребления со стороны нерадивых родителей”.

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