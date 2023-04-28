Лукашенко призвал белорусов радоваться санкциям

Опубликовано: 28.04.2023 14:52 , Обновлено: 28.04.2023

Александр Лукашенко 28 апреля на совещании в Гомельской области призвал «радоваться» санкциям, а не пенять на них. Его слова передало госагентство БелТА.

Лукашенко похвалил чиновников Гомельской области за то, что они не говорили про санкции. В отличие от чиновников Гродненщины.

«В Гродно мне про санкции начали говорить. Да вы радуйтесь, что эти санкции ввели», — заявил он.

По его мнению, особенно это должны делать аграрии, потому что от них страна «немало получает».

«Везите, продавайте. Да, молоко большое в России пошло. Надо поконкурировать, не все просто. Ну так самим надо шевелиться где-то», — добавил Лукашенко.

Он отметил, что нужно «пытаться» продавать продукцию в Смоленской, Псковской, Брянской областях, а также в Белгороде и Курске, потому что это «наши люди».

«Работать, работать и забыть про санкции!» — еще раз призвал он.

По словам Лукашенко, санкции — это «непросто и сложно» для «Беларуськалия» и нефтеперерабатывающим заводам, но этим занимаются «в правительстве конкретные люди».

Ранее Телеграф писал, что Лукашенко назвал Гомельскую область «прифронтовой зоной» и призвал развивать там туризм.

Лукашенко назвал Гомельскую область «прифронтовой зоной» и призвал развивать там туризм