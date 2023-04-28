Лукашенко назвал Гомельскую область "прифронтовой зоной" и призвал развивать там туризм

Опубликовано: 28.04.2023 12:41 , Обновлено: 31.03.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область 28 апреля назвал регион "прифронтовой зоной" и одновременно с этим призвал местных чиновников активнее развивать туристическую сферу.

Общаясь с жителями города Ветки, Лукашенко отметил, что “люди напряжены в Гомеле” из-за военных действий в соседней Украине, но заверил, что сам он не намерен “развернуть тут какую-то войну”.

“Гомельская область и Брестская стали прифронтовыми. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает. Ну куда денешься… Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну”, — приводит его слова Администрация президента.

“Рай для учёных”

При этом на совещании с областным руководством он призвал развивать на Гомельщине сферу туризма, в частности, Полесский радиационно-экологический заповедник и Припятский парк, сообщило агентство БелТА. Лукашенко назвал их “раем для ученых”, который ко всему прочему “интересен и туристам”.

“Никакой чрезвычайщины нет”

“Мы понимаем, что сейчас там никакой чрезвычайщины нет”, - подчеркнул он.

Напомним, Александр Лукашенко ещё в феврале озвучил единственное условие, при котором готов послать белорусских солдат воевать на стороне России против Украины.

Он заявил, что «готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси» только «в одном пока случае». А именно «если оттуда [из Украины] хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей».

Лукашенко назвал условие вступления Беларуси в войну с Украиной