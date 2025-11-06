Опубликовано: 06.11.2025 15:15 , Обновлено: 06.11.2025

Президент Александр Лукашенко призвал белорусов одеваться "попроще" - отдавать предпочтение продукции отечественных производителей, а не гнаться за популярными западными брендами типа Gucci и Versace.

Брендовую одежду Лукашенко назвал “ерундой”, на которую не стоит тратить “такие деньги”.

“Своё покупайте, нормально будете носить”, - предложил вместо этого глав государства.

Он призвал белорусов высказывать свои предложения концерну “Беллегпром” относительно того, какую одежду стоит шить, чтобы она была востребована у покупателей.

“Сейчас и за них возьмусь. У нас же всё есть. Кожаное сделать пальто или куртку - хватает у нас этих кож. В Гатово под Минском крупное предприятие. У нас всё есть. Обувь можем сшить”, - набросал идей глава государства.

Лукашенко также отметил востребованной белорусской одежды в соседней России, куда белорусскую продукцию, по его словам, вывозят фурами и “люди с удовольствием покупают”. Политик призвал белорусов брать с них пример и отдавать предпочтение белорусской продукции, а не зарубежным аналогам.

“Можно было на этом предприятии (белорусском - прим.ред.) купить. Может быть, даже попроще. Своё надо одевать. Даже если чуть-чуть оно не соответствует “великим”, ну ты купи своё. Это значит, купив это, ты заплатил своему предприятию. Это значит, они деньги получат”, - процитировало Президента госагентство БЕЛТА.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 13 октября Лукашенко согласовал смену руководителя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности (концерн “Беллегпром”). Экс-глава концерна Татьяна Лугина получила новое назначение - руководителя ОАО “Камволь”, и получила решительное напутствие от главы государства: “Это последний шанс для вас”.

Лукашенко сменил главу Беллегпрома – «Последний шанс для вас»