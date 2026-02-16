Лукашенко признался в «искренних симпатиях к литовцам» вопреки «недальновидным политикам»

Опубликовано: 16.02.2026 09:41 , Обновлено: 16.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 февраля признался в "искренних симпатиях к литовцам", несмотря на "непростое международное положение" и действия "недальновидных политиков". Такие слова прозвучали в официальном поздравлении, которое глава государства от имени белорусского народа и себя лично направил народу Литвы по случаю государственного праздника - Дня восстановления Литовского государства.

В своём поздравлении Лукашенко отметил, что у белорусов с литовцами веками складывались “доброжелательные отношения”, которые основывались и на исторических связях, и на общих духовных ценностях, и на “взаимном культурном обогащении”.

“И сегодня, несмотря на существующие трудности и испытания, белорусы сохранили искренние симпатии к литовцам”, - процитировала заявление Президента его пресс-служба.

Он подчеркнул, что Минск заинтересован в “конструктивном развитии” отношений с Вильнюсом и выразил надежду на то, что сотрудничество двух соседних стран будет иметь “здоровую основу” - на принципах “партнерства и доверия, дружелюбия и уважения”.

“Убежден, в условиях непростого международного положения ни недальновидные политики, ни их внешние советники, чьи рекомендации относительно Беларуси никогда не совпадали с настоящими интересами литовского народа, не сумеют навязать жителям Литвы свой взгляд на наше соседство”, - заявил Лукашенко.

Напомним, в выходные государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович обвинил Польшу, Литву и Латвию в нежелании “идти на конструктивный диалог” с Беларусью по линии министерств иностранных дел.

Вольфович обвинил Польшу, Литву и Латвию в нежелании идти на диалог – «Не надо нам диктовать»