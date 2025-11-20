Лукашенко призвал местных чиновников не слушать «приказы» приезжих из Минска - "А то у нас научились"

Опубликовано: 20.11.2025 15:48 , Обновлено: 20.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая новых региональных руководителей, дал им указания, как следует взаимодействовать с чиновниками и депутатами, приезжающими из столицы.

Он подчеркнул, что должно быть четкое разграничение полномочий и обязанностей. «Приехали сенаторы, депутаты, кто-то еще. Пришли люди на прием. А они вам указания дают, что где делать. Надо это прекращать», — заявил он.

По словам Александра Лукашенко, проводить приемы граждан необходимо, но важно понимать субординацию. «А то у нас научились: из Минска кто бы ни приехал — дают указания председателям райисполкомов. Да они им не подчинены. Поэтому здесь должен быть соответствующий порядок», — заявил он.

Президент считает, что столичные чиновники и депутаты должны оставлять свои замечания местным властям: «И проконтролируйте, как будут решаться эти вопросы. И не надо забрасывать местные органы власти ненужными вопросами».

В итоге он резюмировал, кто кому должен подчиняться: «Поэтому вы руководители. И руководите. У вас один там начальник, и то относительно, — это губернатор. Если он в чем-то не прав — информируйте. Там уполномоченные, помощник Президента и губернатор. Вот тройка».