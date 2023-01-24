Лукашенко приказал впускать обратно уехавших из страны белорусов на индивидуальной основе

Опубликовано: 24.01.2023 12:23 , Обновлено: 24.01.2023

Александр Лукашенко заявил 24 января, что уехавшие из страны по политическим мотивам белорусы не смогут просто так вернуться в страну. В отношении их он приказал ввести "индивидуальный подход".

По его словам, вернуться в Беларусь смогут те, кто раскаялся и встал на “путь исправления”. Как это согласуется с законами Беларуси и какова будет процедура он не уточнил. Заявив, что “это касается только тех, кто заслуживает этого прощения”.

В то же время, тех белорусов, “кто продолжает деструктивную деятельность против нашей страны”, будут преследовать по закону. “Закон мы привели в соответствие и достаточно ужесточили”, - напомнил он.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко призвал чиновников и силовиков бороться с внутренними врагами в связи со сложной обстановкой на границе.

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