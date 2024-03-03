В НАН РБ пообещали изобрести для белорусов еду в тюбиках. Зачем?

Опубликовано: 03.03.2024 12:59 , Обновлено: 03.03.2024

Директор НПЦ НАН по продовольствию Алексей Мелещеня заявил, что видит будущее в питании в виде полуфабрикатов. По его словам, ученые в НАН РБ решили разработать еду в тюбиках "для населения Беларуси".

Представитель НАН РБ заявил, что там активно работают над едой в виде пасты в тюбике.

«Закинул тюбик в карман – и не нужно заморачиваться с поиском подходящего заведения для перекуса. Содержимое тюбика может быть индивидуальным. Такая технология может использоваться в спортивных и фитнес‑центрах, реабилитационных и лечебно‑диагностических учреждениях».

Когда такое вещество будет готово и поступит в продажу Алексей Мелещеня не уточнил.

Ранее Телеграф писал, что ведущий научный сотрудник лаборатории иммунитета и биотехнологии растений ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси» Владимир Шуканов сообщил sb.by, что он и его команда создали препарат, который поможет защитить деревья в городской черте от повреждающего воздействия солей. Ученый заверил, что эта защитная новация не только безвредна, но еще и полезна для растений. И привел примеры.

Белорусские ученые придумали, как защитить деревья от дорожной соли. И еще от стресса