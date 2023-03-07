Лукашенко приказал провести в Беларуси "жесточайшую зачистку"

Опубликовано: 07.03.2023 14:15 , Обновлено: 07.03.2023

Александр Лукашенко 7 марта сообщил, что «несколько дней назад» приказал провести по всей Беларуси «жесточайшую зачистку».

Об этом он заявил, когда озвучивал свои подробности атаки на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах под Минском после церемонии награждения белорусских женщин и мужчин накануне 8 марта.

«Чтобы не было разговоров, все должны понимать, и я этого не отрицаю, — я распорядился несколько дней назад (еще до этой операции) по всей стране провести жесточайшую зачистку», — передает слова Лукашенко госагентство БелТА.

По его данным, всего на сегодня задержали «более 20 соучастников [атаки]», «остальные прячутся там за границей».

Лукашенко сказал, чтобы «они готовились», «наши ребята уже на пороге». И предложил «им» прийти самим.

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