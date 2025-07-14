Лукашенко приказал проверить физподготвку всех генералов и полковников в Беларуси

Опубликовано: 14.07.2025 15:12 , Обновлено: 22.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал проверить физическую подготовку высшего офицерского состава силовых ведомств страны. Об итогах проверки, которые решили проводить переодически, 14 июля отчитался государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Физподготовку и физическую выносливость военнослужащих Вольфович назвал “основой качественного выполнения задач по предназначению”. Под проверку физподготовки, по его словам, попал весь руководящего состава всех структур системы обеспечения национальной безопасности нашей Беларуси - в общей сложности 11 силовых ведомств, включая самого Государственного секретариата Совбеза, который эту проверку организовывал. Речь идёт о генералах и офицерах, состоящих на высших воинских должностях, передало госагентство БЕЛТА.

Контрольные занятия проводили на базе Минского суворовского военного училища и Центрального дома офицеров. Там военачальники должны были продемонстрировать свою физическую форму, сдав следующие нормативы:

задание на выносливость - бег на 500 м или плавание на 100 м,

задания на силу - подтягивание на перекладине или комплексное силовое упражнение.

По итогам проверки в Совбезе заявили о “высоком уровне физической подготовки”, который продемонстрировали должностные лица.

“Все проверяемые должностные лица показали только отличные и хорошие оценки. Ни одной неудовлетворительной, удовлетворительной оценки получено не было. При этом 70% отличных оценок и 30% - хороших”, - заявил Вольфович, особо подчеркнув, что все министры и руководители силовых ведомств получили “только отличные оценки”.

Глава Совбеза пояснил, что за ориентир для контроля были взяты действующие наставления по физподготовке в белорусских Вооруженных Силах, которые он назвал “самыми жесткими нормативами”, по сравнению с другими военными структурами в Беларуси.

“Тем не менее наши генералы показали хорошие оценки. Это о чем говорит? Суворовский девиз “делай, как я”, когда командир должен являться примером во всем, соответствует реалиям сегодняшнего времени”, - резюмировал Вольфович после доклада Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что осенью прошлого года Лукашенко потребовал “встряхнуть” армию и привести её в “идеальное состояние”, а также анонсировал “жесточайшую проверку по всем направлениям” для других силовых структур — Министерства внутренних дел (МВД) и Комитета госбезопасности (КГБ).

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