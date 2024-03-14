"Для этого есть подготовленные люди" — Лукашенко заявил, что белорусским священникам нежелательно заниматься политикой

Опубликовано: 14.03.2024 13:58 , Обновлено: 14.03.2024

На встрече с представителями Белорусской православной церкви Президент сказал, что для работы в политике есть "специальные институты и подготовленные люди".

“Мы помним, как в 2020 году некоторые священники занялись, мягко говоря, политикой. Дело Церкви — задавать нравственные христианские ориентиры”, — заявил Александр Лукашенко. Затем он предложил обратить внимание Синода на то, чтобы “чужие люди с недобрыми мыслями” не стали менять государственный строй.

“Какую практическую часть работы по лечению недугов нашего общества вы готовы взять на себя? Готова ли сама Церковь меняться, не изменяя при этом духовным идеалам и ценностям?”, — спросил Президент.

Помимо этого, он отметил, что мировая религия переживает непростые времена: “Невозможно без боли смотреть на религиозное противостояние в нашей братской Украине: захват храмов, уголовное преследование священников…”

Лукашенко заявил, что трагедия разгорается и в Израиле, который имеет важное значение для всех религиозных людей. Кроме того, не прекращаются попытки “втянуть в этот конфликт как можно больше других стран и народов”.

Вместе с этим Президент считает, что сложная ситуация за рубежом “не отразилась на традициях добрососедства и веротерпимости белорусов”, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Ранее Телеграф писал, что Лукашенко потребовал навести порядок в деревнях, а минчанам предложил оплачивать ремонт дворов.

«Заставляйте, учите» — Лукашенко потребовал навести порядок в деревнях, а минчанам предложил оплачивать ремонт дворов