Лукашенко приказал не допустить новую "волну от айтишников и ипэшников"

Опубликовано: 17.11.2022 12:49 , Обновлено: 17.11.2022

Александр Лукашенко 17 ноября обвинил сотрудников компаний, зарегистрированных в Парке высоких технологий в том, что они в 2020 году выполняли указания иностранных "хозяев" фирм. Он приказал чиновникам не допустить, чтобы от айтишников и ипэшников "ещё раз пошла волна".

Он сказал собравшимся чиновникам, что пришло время подойти к функционированию ПВТ с “политической точки зрения”

По его мнению, “сотрудники ПВТ проявили себя, мягко говоря, не с лучшей стороны”. Александр Лукашенко утверждает, что “скорее всего, это неизбежный этап”, так как “хозяева были далеко за пределами Беларуси”.

“То есть наши люди, это тоже откровенно надо признать, работающие в ПВТ, получая приличные доходы, заработную плату по сравнению со средней зарплатой в Беларуси, предпочли большие деньги и выполняли команды заграничных своих хозяев. Чаще всего заокеанских”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что первый зампред КГБ Беларуси Сергей Теребов рассказал 16 ноября, чем опасны “чаепития”, строительный инструмент и объединения по профессиональным интересам. Все это может привести к беспорядкам в Беларуси, считает силовик.

В КГБ заявили, что оппозиция использует чаепития и строительные инструменты для подготовки беспорядков