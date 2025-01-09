Лукашенко предупредил белорусов о "непростом" годе и приходе к власти "нового поколения"

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Опубликовано: 09.01.2025 07:45 , Обновлено: 09.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 января на церемонии вручения наград "За духовное возрождение" заявил, что ожидает непростой 2025 год. По его словам, белорусам придется "напрягаться" в два раза больше.

“Третий раз вот так вот публично при большой аудитории я говорю о том, что будущий год будет непростым. И я это говорю вам откровенно. И запомните, кто бы вам тут ни обещал золотые горы, нам придется напрягаться в два раза больше, чем в предыдущем году”, - обратился он к собранным на церемонию белорусам. При этом он заверил, что белорусы привыкли работать “когда нас давят со всех сторон” и пообещал справиться с санкциями и другими сложностями.

Также он предупредил, что в Беларуси к власти придет новое поколение. Но не уточнил, имел ли ввиду кого-то конкретно.

“Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению. Я почему вам об этом говорю? Я говорил об этом в церкви и так далее для того, чтобы люди услышали это. А вам говорю потому, что нам с вами придется это поколение сформировать и нам с вами придется их посадить в свои кресла - работников творческих, культуры и так далее, и тому подобное. И во власть. Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести”, - заявил он.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко 10 августа 2024 года во время поездки в Шкловском районе заявил, что белорусы уже должны готовиться к тому, что в Беларуси будет “другой” президент. Однако заверил, что это произойдет не из-за желания покинуть пост, а из-за жизненных обстоятельств.

«Я уже публично начинаю говорить всем вам. Вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю — завтра я вас брошу, послезавтра и прочее… Ну, всякое же в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все», — пояснил он свою мысль.

Лукашенко призвал белорусов готовиться к «другому» президенту из «нового поколения». Когда?