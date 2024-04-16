Лукашенко приказал чиновникам отказаться от этих "фантазий". О чем запретил говорить?

Опубликовано: 16.04.2024 12:22 , Обновлено: 16.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли рассказал, от каких "фантазий" в области сельского хозяйства губернаторам областей стоит отказаться. А также запретил им говорит на некоторые темы. Слова главы государства привела его пресс-служба.

“Если кто-то из губернаторов рассчитывает закрыть свои потребности импортной техникой, то от этих фантазий рекомендую отказаться. От слова “совсем”, - заявил Лукашенко.

И подчеркнул, что эту тему “детально обсуждали” на недавнем совещании по промышленности 9 апреля. “И не надо говорить, что импортное лучше, чем наше. Особенно сегодня”, - отметил президент.

Лукашенко также рассказал о “почти провальном” результате 2023 года в растениеводстве: ниже уровня 2022-го. Как сообщили в его пресс-службе, аграрии недобрали свыше 1 млн т зерна, 63 тыс. т овощей и 10 тыс. т льноволокна.

“Правительство традиционно перекладывает вину на неблагоприятные погодные условия. Вторят ему и губернаторы. Однако нужно прямо сказать: вопрос не только в погоде”, - обратил внимание Александр Лукашенко. И добавил, что, к примеру, в некоторых регионах не придерживаются разработанной учеными индивидуальной структуры посевных площадей.

Ранее Telegraf.news писал, как Лукашенко потребовал от отечественных предприятий выйти на “японский уровень качества”. «Произвести хорошо. Это мы умеем кое-как. Качественно, некачественно, дорого, дешево — произвели”, - сказал 9 апреля президент.

«Умеем кое-как» — Лукашенко потребовал от промышленников выйти на «японский уровень качества»