«Не продержимся и двух часов» - Мадуро приказал войскам отступать и сеять хаос в случае атаки США

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Опубликовано: 12.11.2025 09:23 , Обновлено: 12.11.2025

На фоне беспрецедентного наращивания американской военной мощи у венесуэльских берегов, Николас Мадуро разрабатывает планы партизанской войны и хаоса в Каркасе. Согласно источникам, власти Венесуэлы не питают иллюзий о своих шансах и народной поддержке, сообщили сразу ряд агентств в том числе Reuters.

“Не продержимся и 2 часов”

Напряжение в Карибском бассейне приблизилось к апогею. К берегам Венесуэлы приблизилась крупнейшая американская военная группировка за последние 35 лет, которую возглавляет ударный авианосец «Джеральд Р. Форд».

Президент США Дональд Трамп, обвинив Николаса Мадуро в связях с наркокартелями, заявил, что дни правительства Каракаса сочтены. В ответ Венесуэла объявила о «массированном развертывании» своих сил. Однако за громкими заявлениями скрывается куда более мрачная для властей страны реальность.

Согласно документам и источникам, знакомым с ситуацией в венесуэльском руководстве, страна молчаливо признаёт своё военное бессилие перед лицом мощи сверхдержавы. «В обычной войне мы не продержимся и двух часов», — цитирует агентство Reuters источник, близкий к правительству Мадуро.

Стратегия отчаяния и хаоса

Понимая, что в открытом бою шансов нет, официальный Каракас делает ставку на стратегию «длительного сопротивления». Согласно планам, о которых сообщает Reuters, оно будет включать в себя два ключевых элемента.

Первый — это партизанские действия. В случае удара США регулярные военные подразделения рассредоточатся по более чем 280 точкам по всей стране, перейдя к тактике диверсий и внезапных атак. По оценкам источника, знакомого с обороной Венесуэлы, власти рассчитывают, что в такой войне могут быть задействованы около 60 000 солдат и гвардейцев.

Второй элемент — целенаправленное создание хаоса в столице. Ещё до семи тысяч агентов спецслужб и вооружённых сторонников Мадуро получат задание дестабилизировать Каракас, чтобы затруднить любое потенциальное управление городом со стороны противника.

«После первого удара со стороны “гринго” все подразделения должны рассредоточиться, отступить или укрыться», — таковы, по словам источника Reuters, полученные военными командованиями.

“Потемкинская” армия Мадуро

Причины для такого отчаяния Мадуро и его соратников вполне очевидны. Венесуэльские вооружённые силы, по данным источников, находятся в плачевном состоянии. «Страна не готова к конфликту и не имеет профессиональных навыков», — констатирует ещё один осведомлённый собеседник.

Некоторые командиры вынуждены договариваться с местными производителями о еде для своих солдат, поскольку государственных пайков недостаточно. Военная техника, в основном устаревшие образцы российского производства, приобретённые десятилетия назад, не идёт ни в какое сравнение с американскими технологиями.

Двадцать истребителей «Сухой», купленных у Москвы в 2000-х, безнадёжно устарели на фоне американских самолётов и палубной авиации на авианосце «Джеральд Р. Форд».

Практически, все чем могут похвалиться венесуэльские военные в деле подготовки борьбы с американской авиацией - это около 5000 переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» российского производства.

Утянет за собой Россию?

Пока венесуэльские военные готовятся к худшему, в кулуарах, возможно, идут переговоры о «сделке». По данным The Atlantic, Николас Мадуро, видя нарастающую у своих границ военную мощь, якобы готов уйти в отставку. Взамен он, как сообщается, просит у Вашингтона железные гарантии безопасности для себя и своего окружения, полную амнистию и «комфортное изгнание».

Для администрации Трампа такая сделка — потенциальная возможность добиться смены режима без рисков и затрат полномасштабного вторжения. Однако ставки в этой игре гораздо выше, чем судьба президента.

Как отмечает The Telegraph, военное вмешательство США и последующая смена режима могут иметь сейсмические последствия для глобальной экономики. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти — около 303 миллиардов баррелей. Однако за годы разрухи при Чавес и Мадуре её экспорт практически сошёл на нет.

«Если режим изменится, нефтяная промышленность постепенно начнёт восстанавливаться, — считают аналитики. — И это может очень быстро обрушить цены на нефть до $30 за баррель».

Такое развитие событий может практически уничтожить нефтезависисую экономику России, которая и так держится на плаву лишь благодаря высоким ценам на энергоносители. Впрочем новая Венесуэла создаст огромное финансовое давление и на Саудовскую Аравию. Для остального мира, однако, это станет стимулом: инфляция замедлится, а у потребителей появится больше денег.

Пока весь мир с интересом следит за передвижением кораблей в Карибском море, Николас Мадуро оказался перед выбором: попытаться сохранить власть ценой неминуемого разгрома и хаоса в Венесуэле или договориться о «красивом уходе». А исход этого противостояния значительно повлияет не только на будущее Венесуэлы, но и глобальной экономики.