Мадуро объявил себя военнопленным и "порядочным человеком" в Нью-Йоркском суде

Опубликовано: 05.01.2026 21:07 , Обновлено: 05.01.2026

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке. Он заявил о своей невиновности, назвав себя «порядочным человеком». Мадуро также объявил себя военнопленным и президентом Венесуэлы.

Мадуро доставили в суд в тюремной робе и наручниках. На нем были наушники, чтобы переводить все на испанский язык. Первое заседание - стандартное для судебной практики в США. Это первое появление подсудимого перед судом, когда его просят оценить предъявленные ему обвинения. Подсудимым зачитывают обвинения и дают возможность ответить.

«Я не виновен, я порядочный человек, я по-прежнему президент своей страны», — заявил он.

По словам Мадуро, его схватили в собственном доме (по данным США, он был схвачен на авиабазе в Каракасе). Его жена Силия Флорес придерживалась аналогичного тона, также заявив о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Она сказала суду, что «полностью невиновна» и заявила, что является первой леди Венесуэлы.

В ходе обсуждения подходящей даты следующего судебного заседания адвокат Мадуро подчеркнул «проблемы с законностью военного похищения». Он также заявил о наличии проблем со здоровьем у подзащитного и попросил предоставить форму для заполнения, «чтобы Мадуро мог получить необходимую медицинскую помощь во время содержания под стражей».

Президент Венесуэлы также запросил право на консульскую встречу — судья подтвердил, что это будет организовано.

Команда защиты Мадуро в настоящее время не добивается его освобождения. Судья сказал им, что они могут подать ходатайство о залоге «когда это будет уместно».

Николас Мадуро и его жена покинули зал. Слушание длилось около 30 минут.

Адвокат Мадуро наклонился к нему, чтобы поговорить, пока тот собирал свои документы. Мадуро остановился и повернулся к зрителям, после чего его вместе с женой вывели из зала суда.

Судья сообщил, что следующее слушание состоится 17 марта в 11:00.

В США защищать Мадуро взялся Барри Поллак, известный адвокат, ранее представлявший интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Поллак, партнер юридической фирмы Harris St. Laurent & Wechsler LLP, также представлял интересы бывшего бухгалтера Enron Corp., оправданного на суде.