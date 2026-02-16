Лукашенко предложил Трампу «достойный и красивый» выход из ситуации с Венесуэлой

Опубликовано: 16.02.2026 13:36 , Обновлено: 16.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть предложения для американской администрации по ситуации с Венесуэлой. Своему американскому коллеге Дональду Трампу глава белорусского государства предложил "достойный и красивый" выход.

Вопрос о ситуации в Венесуэле с захватом президента Николаса Мадуро Лукашенко в очередной раз поднял 16 февраля на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

“Провели какую-то операцию, схватили человека. Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. А главное – что дальше?” - процитировал беседу Лукашенко с Глазьевым Telegram-канал “Пул Первого”, близкий к Администрации белорусского Президента.

Дальнейшее развитие ситуации с Мадуро Лукашенко назвал темой для своего обсуждения с руководством Соединённых Штатов Америки. По его словам, у него есть свои “предложения по выходу из этой ситуации”.

“Если они хотят достойно и красиво выйти из этой ситуации, мы готовы с Дональдом в этом отношении работать. Он прагматичный человек, я тоже. Поэтому, думаю, что мы обсудим эту проблему, - заявил Лукашенко, добавив - Я не хочу сказать, что я тут главный советник и я могу с ним решить какую-то проблему. Нет. Но свою точку зрения я могу высказать”.

Тактику “мир через силу”, выбранную американским президентом, Лукашенко описал как “нажать, потом отступить”. По мнению белорусского политика, именно такая тактика характерная для мощной страны, претендующей на мировое лидерство.

“И не надо тут на него накатывать, наваливаться и прочее. Я его тут не защищаю, но это действительно так. Это его тактика. Мы это прекрасно чувствуем по переговорам с Соединенными Штатами Америки. И нам удается в этих переговорах решать свои проблемы”, - заявил глава государства, подчеркнув, что решение этих проблем “ни в коем случае” не будет за счёт отношений с Россией.

Напомним, на прошлой неделе госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович пообещал не допустить в Беларуси повторения венесуэльского сценария.

Вольфович пообещал не допустить в Беларуси повторения венесуэльского сценария – «Беспардонно пролетели»