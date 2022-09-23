Лукашенко приказал сделать в Хатыни все "для людей"

Опубликовано: 23.09.2022 10:44 , Обновлено: 23.09.2022

Александр Лукашенко 23 сентября посетил мемориальный комплекс «Хатынь», где заявил, что его придется «брать штурмом».

«Весной мы приняли решение о том, что “Хатынь” приведем в порядок. Плохо, что вы мне не предложили раньше это сделать. Но раз не предложили, придется штурмом брать. Но я вижу, что если распределили эти объекты, то мы вполне успеем. Главное, чтобы музей успели», — передает его слова пресс-служба.

Также Лукашенко заявил, что в «Хатыни» все должно быть «надежно, для людей».

“Можно, конечно, сделать “евроремонт”, но нам это не надо. На этом месте была деревня, поэтому и теперь всё должно быть просто и душевно”, - заявил он.

И предожил “очеловечивать эту территорию, чтобы каждый был причастен”.

Напомним, в середине апреля Александр Лукашенко приказал построить в комплексе музей и провести реставрацию: «Все вылизать от Минска до “Хатыни”, начиная от дорог».

По словам директора «Хатыни» Артура Зельского, в 2022 году запланировали очистить скульптуру «Непокоренный человек», отремонтировать пьедестал, монумент «Крыша сарая» и мемориал «Венец памяти».

После этого заняться мемориалами «Кладбище деревень» и «Деревья жизни», бетонными ограждениями захоронений, урнами с землей.

На эти работы пообещали выделить 5,1 млн белорусских рублей из областного бюджета и средств республиканского субботника.

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