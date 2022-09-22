"Заглянуть в будущее" и "основательно подготовиться" - Лукашенко рассказал, зачем встретился с замом главы китайской компании

Опубликовано: 22.09.2022 12:25 , Обновлено: 22.09.2022

Александр Лукашенко 22 сентября встретился в Минске с вице-президентом китайской компанмм Citic Construction Ян Цзяньцяном. Во время разговора с китайским бизнесменом о рассказал тому, зачем решил устроить встречу. По словам Александра Лукашенко, таким образом он "основательно готовится" к переговорам с председателем Китая Си Цзипином.

По его словам, глава Китая пообещал ему, что встреча состоится после 20-го съезда Китайской коммунистической партии (16 октября 2022 года).

“Мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве”, - пообещал он китайскому бизнесмену.

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[info_b]CITIC Construction является строительной и инжиниринговой дочерней компанией CITIC Group, китайского государственного конгломерата. С выручкой в 2,73 миллиарда долларов США в 2011 году компания входит в число 100 крупнейших строительных компаний мира.[/info_b]

“Я очень надеюсь, что нынешний ваш визит не просто прояснит ситуацию по некоторым проектам и мы сможем оговорить сроки завершения этих проектов, но и ваш визит даст возможность заглянуть в будущее наших отношений, особенно в строительной отрасли”, - признался Александр Лукашенко.

Ранее Телеграф сообщил, что первый вице-премьер правительства Беларуси Николай Снопков заявил 15 сентября, что считает короткий разговор главы Китая Си Цзипина с Александром Лукашенко в Самарканде историческим событием, которое, ни много ни мало, “изменит мир”.

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