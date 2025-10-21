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Лукашенко предложил парламенту быстрее готовить законы и чаще их пересматривать

Лукашенко предложил парламенту быстрее готовить законы и чаще их пересматривать
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 октября внёс на рассмотрение парламента законопроект "Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности". Как пояснила заместитель главы Администрации Президента (АП) Ольга Чуприс, документ призван ускорить и упростить процедуру принятия новых нормативных актов и пересмотра старых.

По информации АП, работа над предложенным законопроектом в Национальном центре законодательства и правовой информации велась “практически год” при участии самой АП, Совета министров, обеих палат парламента, а также Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и прочих госорганов. В АП отметили, что при разработке документа учитывался “зарубежный опыт” (чьих стран - не уточнили) и научные наработки. Свои предложения по документу внесли порядка 66 ведомств.

В АП главной целью этого всеобъемлющего документа назвали стремление сделать белорусское законодательство “компактным и качественным”.

Ольга Чуприс, комментируя законопроект гостелеканалу “Первый информационный”, пояснила, что вынесенный в парламент Президентом документ, в числе прочего, устанавливает новые правила ревизии нормативных актов в Беларуси:

  • законы и указы Президента должны пересматриваться раз в 5 лет,
  • подзаконные акты, такие как постановления Совмина и решения местных органов власти - раз в 3 года,
  • ведомственные акты - раз в год.

“Таким образом мы обеспечим понятность законодательства для граждан, простоту и доступность”, - высказала своё мнение замглавы АП.

Одновременно с этим законопроект предусматривает более упрощённую процедуру подготовки самих документов. По словам Чуприс, он должен быть более простым и не должен занимать много времени.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года в АП сообщили, что белорусские законодатели решили использовать искусственный интеллект при разработке новых нормативных актов. По словам Чуприс, идею использовать искусственный интеллект уже поддержал и Президент. ИИ, в частности, решили внедрять в автоматизированную информационную систему (АИС) “Нормотворчество”. Посредством неё планируется перевести в цифровой формат все стадии нормотворческой деятельности страны.

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