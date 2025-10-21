Лукашенко предложил парламенту быстрее готовить законы и чаще их пересматривать

Опубликовано: 21.10.2025 14:24 , Обновлено: 21.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 октября внёс на рассмотрение парламента законопроект "Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности". Как пояснила заместитель главы Администрации Президента (АП) Ольга Чуприс, документ призван ускорить и упростить процедуру принятия новых нормативных актов и пересмотра старых.

По информации АП, работа над предложенным законопроектом в Национальном центре законодательства и правовой информации велась “практически год” при участии самой АП, Совета министров, обеих палат парламента, а также Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и прочих госорганов. В АП отметили, что при разработке документа учитывался “зарубежный опыт” (чьих стран - не уточнили) и научные наработки. Свои предложения по документу внесли порядка 66 ведомств.

В АП главной целью этого всеобъемлющего документа назвали стремление сделать белорусское законодательство “компактным и качественным”.

Ольга Чуприс, комментируя законопроект гостелеканалу “Первый информационный”, пояснила, что вынесенный в парламент Президентом документ, в числе прочего, устанавливает новые правила ревизии нормативных актов в Беларуси:

законы и указы Президента должны пересматриваться раз в 5 лет,

подзаконные акты, такие как постановления Совмина и решения местных органов власти - раз в 3 года,

ведомственные акты - раз в год.

“Таким образом мы обеспечим понятность законодательства для граждан, простоту и доступность”, - высказала своё мнение замглавы АП.

Одновременно с этим законопроект предусматривает более упрощённую процедуру подготовки самих документов. По словам Чуприс, он должен быть более простым и не должен занимать много времени.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года в АП сообщили, что белорусские законодатели решили использовать искусственный интеллект при разработке новых нормативных актов. По словам Чуприс, идею использовать искусственный интеллект уже поддержал и Президент. ИИ, в частности, решили внедрять в автоматизированную информационную систему (АИС) “Нормотворчество”. Посредством неё планируется перевести в цифровой формат все стадии нормотворческой деятельности страны.

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