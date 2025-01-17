В Беларуси решили писать законы с помощью искусственного интеллекта

Опубликовано: 17.01.2025 12:19 , Обновлено: 17.01.2025

Белорусские законодатели решили использовать искусственный интеллект при разработке новых нормативных актов. Об этом рассказала заместитель главы Администрации президента Беларуси Ольга Чуприс.

По её словам, идею использовать искусственный интеллект уже поддержал президент. Его, в частности, планируют внедрять уже в этом году в разрабатываемую сейчас автоматизированную информационную систему (АИС) “Нормотворчество”. Посредством неё планируется перевести в цифровой формат все стадии нормотворческой деятельности страны. Заниматься этой работой, по словам Чуприс, будет Национальный центр законодательства и правовой информации (НЦЗПИ).

Безусловно, полностью переложить процесс создания новых законодательных актов на искусственный интеллект (ИИ) не получится. Однако, как рассказала замглавы Администрации президента, по замыслу законодателей, искусственный интеллект должен помочь им систематизировать документы, а также подсказать, не дублирует ли новый законопроект ранее изданные документы, передало госагентство БЕЛТА.

“Он может ответить на вопрос, а надо ли вообще принимать этот акт в том виде, в котором мы планируем его принять, поскольку многие вопросы уже решены”, - пояснила Чуприс.

Для того, чтобы ИИ смог выполнять эти функции, белорусским специалистам ещё предстоит придумать алгоритмы и составить точные вопросы, которые можно будет ему задавать, чтобы упростить процесс нормотворчества и повысить качество нормативно-правовых актов.

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