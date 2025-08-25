Лукашенко предложил опубликовать результаты своего полного медобследования – "Тьфу-тьфу-тьфу, всё нормально"

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Опубликовано: 25.08.2025 07:33 , Обновлено: 25.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что недавно прошел полное медицинское обследование и предложил обнародовать его результаты. По его словам, "прощупывать" информацию о состоянии его здоровья начали в том числе и "спецслужбы дружественных стран".

О пройденном медобследовании глава белорусского государства рассказал на встрече с журналистами своего пула 22 августа. Этот фрагмент беседы показали в вечернем эфире гостелеканала “Первый информационный” 24 августа.

“Наши беглые иногда об этом пописывают: Лукашенко нет день – всё, умирает. И вижу (мне доложили об этом), некоторые спецслужбы, в том числе дружественные, прощупывают, а как здоровье Президента”, – объяснил, зачем было проведено полное медобследование, Лукашенко.

По его словам, такое комплексное обследование он проходил впервые в жизни, и это заняло у него два дня.

“Что они только не творили со мной! И даже в мозги залезли. Все просветили!” - поделился опытом Президент.

Он также заявил, что не против того, чтобы результаты этого обследования были опубликованы, чтобы развеять слухи о состоянии его здоровья.

“Тем более, тьфу-тьфу, я рад: все нормально”, - пояснил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что слухи о своём здоровье Президент Беларуси комментирует уже не впервые. Так, в январе этого года он высказался на этот счёт и дал ответ тем, кто “сидит как мыши под веником”, и тем, кто “ждёт, когда сдохнет президент”.

«Ждут, когда сдохнет президент» — Лукашенко ответил на слухи о своем здоровье и предупредил, кого «не пронесет»