Лукашенко предложил наполовину сократить чиновников в райисполкомах

Опубликовано: 12.12.2022 13:44 , Обновлено: 12.12.2022

Александр Лукашенко 12 декабря после назначений руководителей местных органов власти предложил почти наполовину сократить количество чиновников в райисполкомах.

По его словам, это приведет к повышению их зарплат.

Например, если в штате местных органов власти останется 40 человек вместо 70, то размер зарплатного фонда не изменится.

«А нам можно половину иметь в райисполкоме. Я справился бы с 45-ю. А весь остальной фонд разделите так, как вы считаете нужным, среди оставшихся», — сказал Лукашенко.

А что же будут делать с уволенными чиновниками? Лукашенко предложил их отправлять, к примеру, в сельское хозяйство — директором совхоза или председателем колхоза.

Напомним, на том же заседании Лукашенко приказал руководителям «брать в руки» иностранные предприятия, которые ушли с белорусского рынка.