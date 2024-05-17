Беларусь предложила построить "нечто наподобие агрогородка" в Нагорном Карабахе

Опубликовано: 17.05.2024 16:06 , Обновлено: 17.05.2024

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович заявил, что Беларусь построит в Нагорном Карабахе населённый пункт на несколько сотен семей. Ожидается, что белорусский агрогородок возведут в Агдамском районе в центральной части Азербайджана.

Пархамович отметил, что Беларусь и Азербайджан “договорились о новом серьёзном шаге”. Власти решили построить конкретный населённый пункт, “нечто наподобие агрогородка”. По словам министра, совместный проект разработают вместе с Минсельхозом, потому что “очень важно предоставить людям не только комфортное жильё, но и обеспечить их достойными местами для работы”, передало информагентство “БелТА”.

Руслан Пархамович отметил, что новый населённый пункт будет рассчитан на 420 семей, а в его архитектуре планируют задействовать “белорусский колорит”. Кроме того, в ведомстве подчеркнули: кроме возведения жилья, в Карабахе займутся и инфраструктурой:

“Планируем заняться как возведением жилья, так и инфраструктуры: транспортной, инженерной и социальных объектов. Это будут пробные объекты. За ближайшие несколько месяцев мы уже разработаем и представим нашим коллегам концепцию, которую они одобрят, и мы будем активно работать дальше”.

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