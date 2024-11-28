Лукашенко предложил Казахстану, Кыргызстану, РФ и Таджикистану вместе контролировать "смертоносное" оружие

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Опубликовано: 28.11.2024 14:30 , Обновлено: 28.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 ноября на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане (Казахстан) предложил ее членам создать "общий договорно-правовой механизм", который позволит контролировать "смертоносное" оружие.

“У нас на пороге стоят новые смертоносные типы оружия, способные уничтожить все человечество. Этот арсенал уже пополнили лазерные, гиперзвуковые, квантовые, электромагнитные и иные передовые разработки”, - перечислил Лукашенко.

И предложил ОДКБ “стать в авангарде деятельности” по созданию механизма контроля за этим оружием. “Это надо делать уже сейчас. По крайней мере, начинать”, - передала слова белорусского президента его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

Более подробной информации об этом механизме не привели.

[info_b]Напомним, в ОДКБ входит Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Армения заморозила свое членство в организации и не приехала на текущий саммит. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси полковник Виктор Тумар в апреле 2024 года заявил, что у белорусских военных есть “разработки по лазерному оружию”. «Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах», — заявил он, не уточнив, что это за принципы.

«На новых физических принципах» — В Генштабе ВС Беларуси объявили о разработке лазерного оружия