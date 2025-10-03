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Опубликовано: 03.10.2025 08:59 , Обновлено: 03.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Германии "вместе снимать пограничные барьеры", но предупредил, что "это будет непросто".

Такое предложение прозвучало в официальном поздравлении, которое Президент направил 3 октября народу Федеративной Республики Германия по случаю национального праздника - Дня германского единства. В этот день в стране отмечается объединение Германии в 1990 году, когда Восточный Берлин и ГДР вошли в состав ФРГ.

Лукашенко назвал объединение Германии “одним из наиболее значимых событий в истории современной Европы” и использовал праздничный повод для того, чтобы предложить Берлину восстановить двустороннее сотрудничество.

“Несмотря на трагические последствия Второй мировой войны, белорусы и немцы совместными усилиями сумели найти пути к примирению и сотрудничеству. Тот опыт востребован и сегодня, а его результаты стоит сохранять и укреплять. Необходимо мудро делать шаги навстречу друг другу”, - процитировала поздравление главы государства его Администрация.

Лукашенко напомнил, что белорусские власти в одностороннем порядке продлили безвизовый режим для граждан стран Евросоюза, включая Германию, и предложил Берлину “вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений”.

“Это будет непросто в нынешнее время, но полностью отвечает истинным интересам наших стран и народов”, - заявил Лукашенко, пожелал немцам “мира, счастья и благополучия”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце этого лета Министерство иностранных дел Германии отметило мораторий на выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам, введённый в прошлом месяце. Эту информацию официально озвучил 23 августа член Европейского парламента в составе немецкой фракции “Союз 90/Зелёные” Сергей Лагодинский.

МИД Германии отменил мораторий на гуманитарные визы для белорусов