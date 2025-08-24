МИД Германии отменил мораторий на гуманитарные визы для белорусов

Опубликовано: 24.08.2025 12:51 , Обновлено: 24.08.2025

Министерство иностранных дел Германии отметило мораторий на выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам, введённый в прошлом месяце. Эту информацию официально озвучил 23 августа член Европейского парламента в составе немецкой фракции "Союз 90/Зелёные" Сергей Лагодинский.

“Рад, что мы добились снятия моратория на гуманитарные визы для белорусов и россиян. Сегодня представители правительства подтвердили публично и я могу открыто сообщить. Спасибо немецкому МИДу за поддержку”, - видеозаявление такого содержания 23 августа немецкий евродепутат распространил в своих соцсетях.

Лагодинский сослался на публичное заявление о снятии моратория главы отдела по вопросам России и Беларуси МИД Германии Михаэля Новака. Тот заявил об этом во время выступления на дне открытых дверей, который внешнеполитическое ведомство Германии организовало в субботу.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце июля МВД Германии заявило, что выдача гуманитарных виз россиянам и белорусам приостановлена. Там это объяснили пересмотром новым правительством страны спецпрограмм, в рамках которых выдавались документы.

МВД Германии прекратило выдачу гуманитарных виз белорусам