Лукашенко позвал жителей Омана в Беларусь

Опубликовано: 06.10.2025 18:15 , Обновлено: 06.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 октября принял у себя во Дворце Независимости султана Омана Хайсама бен Тарек Аль Саида. Во время переговоров он позвал жителей султаната посетить Беларусь

«Благодаря совместно принятым решениям об облегчении визовых требований и запуске прямого авиасообщения с февраля 2025 г. уже свыше тысячи семисот белорусов посетили Вашу прекрасную страну. Рассчитываем на встречный поток оманских гостей”, - сказал Александр Лукашенк.

По его мнению, граждане Омана могли бы летать в Беларусь на лечение так и для получения образования и “культурного обмена”.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Германии “вместе снимать пограничные барьеры”, но предупредил, что “это будет непросто”.

Лукашенко предложил Германии «вместе снимать пограничные барьеры»