Лукашенко позвал в Беларусь короля

Опубликовано: 06.09.2024 08:55 , Обновлено: 06.09.2024

В пресс-службе Александра Лукашенко рассказали, что в Беларусь с официальным визитом пригласили короля Эсватини Мсвати III. Там добавили, что глава государства "от имени белорусского народа и себя лично" поздравил короля и жителей страны с Днём Независимости.

Также Лукашенко подчеркнул, что в этом году “с удовлетворением” отмечает установление дипломатических отношений и активизацию белорусско-эсватинского взаимодействия. Премьер-министру страны Расселу Дламини, который прилетал в Республику в этом году, продемонстрировали “экономический потенциал Беларуси”, а также предложили сотрудничество в сферах сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленности, здравоохранения и образования, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Там добавили, что, если король примет приглашение, то во время официального визита политики обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки и согласуют совместные планы на будущее.

[info_b]Эсватини — государство в Южной Африке, которое на юге, юго-востоке, западе и севере граничит с ЮАР, на востоке — с Мозамбиком. В Эсватини добывают уголь, древесину, зафиксированы небольшие месторождения золота, алмазов. Население составляет 1,1 млн человек. Эсватини является членом Содружества наций, Организации Объединенных Наций, Африканского союза и не только.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Путин подписал указ о награждении своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, который также занимает пост председателя Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси, орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ датирован пятницей, 30 августа, когда Александр Лукашенко отмечает свой День рождения.

Путин к дню рождения Лукашенко наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного