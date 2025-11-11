Лукашенко пожелал полякам безоблачного неба и позвал в Беларусь

Опубликовано: 11.11.2025 07:56 , Обновлено: 11.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября направил официальное поздравление народу Польши с национальным праздником - Днём независимости. От имени всех белорусов и себя лично глава государства пожелал полякам "безоблачного неба и уверенности в завтрашнем дне", а также пригласил всех поляков в "гостеприимную Беларусь".

В своём поздравлении, опубликованном на сайте Администрации Президента, Лукашенко отметил, что в нынешнее “непростое время” такие неоспоримые ценности, как суверенность государства и свобода народа и его право на построение будущего на основе “национального самосознания, исторической мудрости и поддержки взаимоуважительных отношений” воспринимаются “особенно ощутимо”.

Президент пожелал народу Польши согласия и выразил уверенность в том, что поляки “хорошо понимают значимость межчеловеческих контактов и сотрудничества с Беларусью”, равно как и поддержания дружелюбных и доверительных отношений, а также “сохранения общего христианского и культурного наследия”.

“Добрососедство - наш бесценный дар, которым при любых обстоятельствах не стоит рисковать: замыкать границы и ставить под угрозу национальную безопасность”, - отметил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре этого года Президент Беларуси заявил, что возлагает надежды на польский народ в вопросе приграничного движения. По его словам поляки могут не позволить властям своей страны “разбойничать”.

Лукашенко рассказал, почему надеется на «польский народ»