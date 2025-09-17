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Опубликовано: 17.09.2025 07:50 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём народного единства, который отмечается в стране 17 сентября. По словам главы государства, этот праздник стал символом "восстановления исторической справедливости" и "национального единения", которые легли в основу развития и укрепления суверенной белорусской государственности.

В своём поздравлении Лукашенко высказал мнение, что именно благодаря объединению Западной Беларуси с Белорусской ССР в 1939 году белорусам удалось сохранить свои “идентичность и исконные духовные ценности”, а в годы Великой Отечественной войны “отстоять право на мирную жизнь”.

[inf]День народного единства как государственный праздник был учреждён Александром Лукашенко в 2021 году. Он приурочен к годовщине военной операции Рабоче-крестьянской Красной армии в восточных областях Польской Республики, которая проходила с 17 сентября по 5 октября 1939 года. Её результатом стало, в частности, присоединение территорий Западной Беларуси к Белорусской ССР. [/inf]

“17 сентября 1939 года разделенный поневоле народ нашей страны обрел целостность и свободу, что позволило белорусам стать полноправными хозяевами своей земли”, - заявил в своём поздравлении глава государства.

Пожелав белорусам “крепкого здоровья, счастья и благополучия”, он также выразил уверенность в том, что “мудрость и традиции прежних поколений, преданность Родине и согласие в обществе” будут всегда сплачивать белорусов “во имя процветания любимой Беларуси”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне Президент Беларуси подписал указ о помиловании 25 человек, в том числе осужденных за преступления экстремистской направленности, приурочив его к Дню народного единства.

Лукашенко помиловал 25 человек