Лукашенко потребовал ускорить один вид экспортного производства - "Это ваша безмозглость"

Опубликовано: 13.03.2026 12:58 , Обновлено: 13.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта в ходе рабочей поездки в Дрибинский район Могилевской области потребовал ускорить развитие племенного животноводства в стране. В этой сфере глава государства видит большой экспортный потенциал для Беларуси, не воспользоваться которым считает настоящим "преступлением".

Сегодняшнюю рабочую поездку на Могилёвщину, куда он традиционно летал на вертолёте, Президент начал с критических замечаний. Поводом стало то, что местами по маршруту между городами Борисов и Березино Минской области Лукашенко заметил на полях солому, не убранную с осени, а также тот факт, что далеко не все территории старых ферм успели включить в сельскохозяйственный оборот.

“Ты тут не бываешь? Почему такой бардак? Герасимов передал записку… вы что не видите? Договоритесь с милицией, военными, кем угодно… Но в этом году наведите порядок!”, - процитировал первые претензии главы государства Telegram-канал “Пул Первого”, близкий к его Администрации.

Впрочем, главной целью нынешней рабочей поездки Президента стал осмотр племенного завода по разведению крупного рогатого скота герефордской породы РУСПП “Могилевское госплемпредприятие”. В развитии подобных предприятий в Беларуси Лукашенко усмотрел серьёзный экспортный потенциал, поэтому потребовал ускорить развитие, в том числе, расширить производство на этом заводе.

Так, Белплемживобъединению, которое занимается селекционно-племенной работой в животноводстве нашей страны, глава государства пообещал организовать “зелёную улицу”, чтобы нарастить объёмы экспорта.

“Нам надо в Дрибин вкладываться. Надо вложиться, мужики здесь могут работать. В этом плане мы поможем. Должны быть порядок и железная дисциплина. Это зависит от руководителя”, - заявил глава государства, подчеркнув, что экспорт для Беларуси сейчас является “важнейшим вопросом”.

“Если есть спрос, надо постараться туда вскочить”, - пояснил политик, поручив подключиться к процессу и другим регионам страны, в том числе, животноводческим комплексам Витебской области.

“Такими темпами под 18% рентабельности и таком спросе не заниматься этим - это преступление. Это ваша безмозглость”, - упрекнул Лукашенко чиновников в нерасторопности.

Президент потребовал от них сделать говядину такой же рентабельной, как молоко, а правительству поручил продумать, где ещё в Беларуси построить аналогичные комплексы, чтобы “они были заполнены” и приносили государству прибыль.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что в Беларуси решили разводить особую красную породу коров, которую белорусские учёные уже назвали “золотой”. Об особенностях новой породы рассказал первый заместитель гендиректора научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси (НАН) по животноводству Иван Шейко.

В Беларуси решили разводить «золотую породу» коров