В Беларуси решили разводить "золотую породу" коров

Опубликовано: 08.07.2025 08:15 , Обновлено: 08.07.2025

В Беларуси решили разводить особую красную породу коров, которую белорусские учёные уже назвали "золотой". Об особенностях новой породы рассказал первый заместитель гендиректора научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси (НАН) по животноводству Иван Шейко.

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Шейко заявил, что 2030 году в белорусском сельском хозяйстве будет задействовано три основные породы коров:

белорусская чёрно-пестрая,

голштинская,

белорусская красная.

По словам Шейко, вывести последнюю решили “по настоятельной просьбе” президента Александра Лукашенко.

Чем отличаются “золотые” коровы?

Шейко оценил новую породу коров как “более конкурентоспособную”.

“Она более крепкая в генетическом плане, в хозяйственном плане. Костяк более крепкий”, - пояснил представитель НАН.

По его словам, новая порода позиционируется как молочная, хотя по некоторым показателям её молоко уступает голштинам (голштинская порода является одной из самых крупных пород крупного рогатого скота молочной продуктивности): если сравнивать базисную жирность молока, у голштинов этот показатель составляет 3,6, а у красной породу - 3,4.

Тем не менее, Шейко назвал молоко красной породы “более качественным”, в частности, по содержанию бета-казеина А2.

[info_b]Учёные выяснили, что A2-молоко легче усваивается и реже вызывает неприятные симптомы со стороны ЖКТ, такие как вздутие или диарея, поэтому его позиционируют как альтернативу для людей с непереносимостью обычного молока. Оно также считается лучшей альтернативой для маленьких детей и людей пожилого возраста. Кроме того, бета-казеин А2 играет важную роль в производстве сыров и других молочных продуктов - он прямо влияет на технологические параметры производства.[/info_b]

По словам Шейко, у голштинов содержание бета-казеина А2 составляет 30%, а у новой породы коров - до 70%, именно поэтому специалист назвал новую породу “золотой”.

Он также сообщил, что разводить новую породу будут на новом дочернем предприятии в Гродненской области. По его словам, там уже более 2 тысяч коров.

Впрочем, о полной замене белорусского поголовья на “золотую” породу речи не идёт, пояснил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник. Он заявил, что для хозяйства с высокими технологиями самой высокопродуктивной породой пока остаются голштины.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Владимир Караник на выездном семинаре-совещании в Минском районе при участии президента Беларуси Александра Лукашенко предложил задействовать ПЦР-лаборатории, сеть которых значительно расширили в Беларуси несколько лет назад во время пандемии коронавируса, в ветеринарии. С их помощью Караник, в частности, предложил проводить тестирование коров и другого скота.

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