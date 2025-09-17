Лукашенко потребовал создать пантеон национальных героев. По какому критерию предложил отбирать?

Опубликовано: 17.09.2025 14:09 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Александр Лукашенко 17 сентября на встрече с идеологическим активом страны предложил сформировать в Беларуси "пантеон национальных героев". Эту тему глава государства назвал "очень чувствительной" и назвал критерии, по которым предложил отбирать личности для этого "пантеона".

“Надо понимать, кто герой, кто враг, кто внес вклад в мировую культуру, науку, историю, сохранив связь с Родиной, кто сделал то же самое, но отрекся от своей идентичности”, - объяснил своё видение будущего пантеона национальных героев Лукашенко.

От идеологов и историков, присутствовавших на собрании, он потребовал “никого не вычеркивать из своей истории”, но расставить акценты, в том числе, в образовательных программах белорусских школ и вузов - “чётко и, желательно, без полумер”. Главным же критерием оценки исторических персонажей глава государства назвал “преданность интересам родной земли и своего народа”.

“С героями Великой Отечественной войны всё понятно: они героически погибали за Родину. Но у нас были и большие периоды мирной истории. Нам нужны примеры людей, которые героически жили и трудились”, - пояснил своё требование Лукашенко.

Причиной столь пристального внимания к идеологической составляющей истории Президент назвал возрастающий интерес к истории в обществ, в том числе, у молодёжи.

“Во все времена эта тема была благодатной почвой для спекуляций. И сегодня её пытаются исказить в головах наших людей, забрасывая мифами и небылицами”, - процитировала Лукашенко его Администрация.

Глава государства выразил мнение о том, что такие серьёзные вопросы, как оценка и анализ значимых исторических событий должны рассматриваться не историками, а опытными политиками. Именно они, по мнению Лукашенко, способны “через свою политическую жизнь, карьеру и прочее взглянуть конкретно на те события”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом в Минске на заседании совета по координации идеологической работы при Администрации Президента Беларуси пообещали разработать критерии оценки работы идеологов по всей стране.

В АП пообещали разработать индикаторы для оценки идеологов в Беларуси