Лукашенко потребовал "прервать годы молчания" о "тяжёлом следе" польской власти в Беларуси

Опубликовано: 17.09.2025 14:35 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Александр Лукашенко 17 сентября на встрече с идеологическим активом страны потребовал "прервать годы молчания" о "тяжелом следе" польской власти в Беларуси. Речь об историческом периоде с 1921 по 1939 год, когда территория Западной Беларуси официально находилась в составе Польши.

Президент вернулся к этим историческим событиям по случаю Дня народного единства, который с 2021 года отмечается в стране 17 сентября. Сам праздник приурочен к годовщине начала военной операции Рабоче-крестьянской Красной армии в восточных областях Польской Республики, в результате которой территории Западной Беларуси вошли в состав Белорусской ССР.

Это событие Лукашенко назвал “судьбоносным”, но, по мнению Президента, не все белорусы пока в полной мере осознают “смысл и национальную значимость” нового государственного праздника. Поэтому он потребовал от идеологов и историков больше рассказывать о предыстории этого события, а также искать “новое направление, которое, как молодежь говорит, зашло бы, зацепило людей”.

“Что бы ни происходило сегодня (в отношениях Беларуси и Польши - примечание Администрации Президента), мы не считаем ошибкой то, что долгие годы старались жить с соседями в мире, не бросая в лицо неприятные для них исторические факты (ну что тут жалеть об этом). Пока мы думали о дружбе, там из нас делали недочеловеков и откровенных врагов. И в культуре, и в науке, и в средствах массовой информации. В итоге выработали ту политику, которую сегодня имеем”, - высказался на тему исторических отношений Беларуси и Польши Лукашенко.

Он потребовал от идеологов рассказывать белорусам, “прервав годы молчания” о том, “какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от нашей Советской республики”.

“Наши люди должны знать, что белорусов грабили, пока этническая Польша процветала, расцветала, что наши ресурсы вывозились, а крестьянин, который трудился на износ за гроши, жил в нищете и под страхом плетки. И эта плетка опускалась на каждого, кто пытался бороться за свою веру, язык, свою культуру”, - потребовал Президент, упомянув также о действовавших в Западной Беларуси запретах на обучение на родном языке, закрытии православных храмов и польских тюрьмах, “переполненных белорусскими патриотами”.

“Нация уничтожалась и духовно, и физически - самым жестоким способом”, - заявил Лукашенко и потребовал рассказывать о “героическом сопротивлении западных белорусов” со школьной скамьи.

“Если со школьного возраста нам удалось убедить, вложить в голову детей то, что мы хотим и о чём говорим, значит, мы добились успеха. Потом трудно будет разубедить этих детей в обратном”, - пояснил свою жёсткую позицию в этом вопросе Президент.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне Президент Беларуси подписал указ о помиловании 25 человек, в том числе осужденных за преступления экстремистской направленности, приурочив его к Дню народного единства.

Лукашенко помиловал 25 человек