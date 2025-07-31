Лукашенко потребовал от дипломатов «военной мобилизации» и «нетрадиционных методов»

Опубликовано: 31.07.2025 11:40 , Обновлено: 31.07.2025

Президент Александр Лукашенко 31 июля провёл совещание с руководителями дипломатических представительств Беларуси и потребовал от них "военной мобилизации", чтобы удержать экономику страны. Складывающуюся на международных рынках ситуацию глава государства назвал "лихорадкой" и предрёк её ухудшение.

“Этот и будущие годы будут очень сложными и напряженными. Поэтому предупреждаю всех присутствующих, прежде всего должностных лиц, которые занимаются экономикой. Не обессудьте, но давление и требования в связи с этим будут только повышаться”, - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что мобилизовываться ради экономики государству приходится не только во время военных действий, но и в мирное время.

“Считайте, что мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Хочу, чтобы все это усвоили. Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы. Но экономику страны нужно удержать”, - потребовал глава государства.

Он также заявил, что не примет “никаких объяснений” за не выполненные им требования. “Нет результата, - извините, вас там нет”, - заявил Лукашенко.

Говоря о многополярности как принципе экономической политики и дипломатии стран, он особо выделил приоритетное направление. “Ближе всех для нас — Российская Федерация!” - заявил он.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Лукашенко заявил, что МИД Беларуси может ещё больше сократить свое присутствие в европейских и остальных западных странах и предложил перевести белорусских дипломатов из ЕС в Россию.

Лукашенко предложил перевести белорусских дипломатов из ЕС в Россию