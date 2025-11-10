Лукашенко потребовал от чиновников пользоваться проводными телефонами и составлять бумажные отчеты

Опубликовано: 10.11.2025 14:33 , Обновлено: 10.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от чиновников рационально пользоваться мобильными телефонами и обеспечить кибербезопасность за счёт отказа от тотальной цифровизации.

Вопрос чрезмерной цифровизации Лукашенко поднял на рабочем совещании с членами правительства 10 ноября. Он потребовал подходить к этому процессу “разумно” и не переводить всю информацию и документацию в цифру. “Не надо уже так сильно забегать вперёд” , - призвал глава государства чиновников не прибегать к цифровизации во всех сферах поголовно.

“Не потому, что я консерватор. Там, где надо, давайте. Там, где можем без этого обойтись, давайте туда лезть не будем. Обеспечим эту кибербезопасность”, - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

Глава государства потребовал оставить “некоторые вещи” на бумажных носителях - “как это было раньше”, не уточняя, о какой именно документации идёт речь.

“И народу слишком париться не надо: “Ах, персональные данные - номер телефона, еще что-то, адрес…” - аргументировал свою позицию по вопросу повсеместной цифровизации Лукашенко.

От самих же чиновников Президент дополнительно потребовал рационально использовать мобильные телефоны и настоял на сохранении проводной телефонной сети.

“Никакого секрета, если у вас телефон, чем вы занимаетесь, куда вы ходите… Никакого секрета”, - объяснил политик причины своего требования.

По мнению Лукашенко, в отличие от мобильной связи, если чиновники будут пользоваться проводными телефонами, их разговор “точно на серверах в Канаде или США” не окажется.

“В противном случае: ваш телефон лежит рядом - спецслужбы знают всё, что у вас происходит. Включён, отключён - неважно”, - заявил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что осенью прошлого года Лукашенко заявлял, что в Беларуси планируют создать мобильный телефон собственного производства со своим программным обеспечением. Тогда глава государства назвал современные гаджеты “боевым оружием”, а создание мобильного с собственным ПО - “вопросом национальной безопасности”.

Лукашенко пообещал белорусам мобильный телефон собственного производства