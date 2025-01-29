Совмин разрешил белорусским старшеклассникам сдавать ЦТ по новому предмету. Но смогут пока не все

Опубликовано: 29.01.2025 16:41 , Обновлено: 29.01.2025

Правительство Беларуси разрешило некоторым старшеклассникам сдавать в текущем году централизованное тестирование по новому предмету. Согласно постановлению Совмина, которое сегодня опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, речь идёт о дисциплине под названием "История Беларуси в контексте всемирной истории".

Такое право в 2025 году получили выпускники всего лишь 14 экспериментальных классов школ Беларуси. При этом что именно это за классы и почему остальные смогут сдавать предмет только в 2026 году, в правительстве не объяснили. Специалист Министерства образования Наталья Житникова коротко отметила: “С 2026 года выпускники всех школ страны получат такое право”, передало информагентство БелТА.

По информации «Настаўніцкай газеты», которую приводили ещё в ноябре 2024 года, содержание экзаменационной (тестовой) работы по этому предмету ориентировано на учащихся 10-х классов, в которых реализуются образовательные программы общего среднего образования, а также на одиннадцатиклассников, осваивающих экспериментальную учебную программу.

[info_b]По данным издания, заданий в тесте по истории Беларуси в контексте всемирной истории будет 38: в части А – 16, в части В – 22. Из них два задания будут пятого уровня сложности.[/info_b]

К слову, в феврале прошлого года министр образования Андрей Иванец сообщил, что в учебной программе для белорусских старшеклассников появился новый интегрированный курс «История Беларуси в контексте всемирной истории». Напомним, до этого в школах Республики изучали два предмета по истории – «История Беларуси» и «Всемирная история».

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