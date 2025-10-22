Лукашенко потребовал, чтобы белорусские министры чаще были на экранах

Опубликовано: 22.10.2025 16:14 , Обновлено: 22.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко негативно оценил информационную работу министерств, которые отвечают за ЖКХ, цены и медуслуги. В Администрации Президента утверждают, что именно эти три темы находятся в топе жалоб белорусов.

«Президент сказал сегодня, что вот этих министров фактически не видно на экранах, они никоим образом не выступают, нет хороших тематических сюжетов, посвященных этим проблемам. А появляться только в рамках итоговых или промежуточных коллегий — это не информационная работа со стороны наших отраслевых ведомств», — заявил глава АП Дмитрий Крутой.

При этом по словам главы АП, Александр Лукашенко увидел и позитивные примеры в работе чиновников со СМИ. Среди них он отметил работу КГК с телеканалами и их рубрику “На контроле Президента”.

Сам Дмитрий Крутой назвал позитивным примером репортажи на телеканалах и в других СМИ о магазинах в сельской местности.

Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси (АП) Владимир Перцов после встречи во Дворце Независимости, посвященной Дню единства, рассказал, чем будут заниматься идеологи по всей стране в ближайшее время.

По словам чиновника, президент поставил задачу идеологам «разговаривать с людьми». Но коснётся это не только людей на соответствующих должностях.

В АП дали задание белорусским идеологам — «Чтобы максимальное количество было охвачено нашей правдой»