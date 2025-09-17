В АП дали задание белорусским идеологам - "Чтобы максимальное количество было охвачено нашей правдой"
Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси (АП) Владимир Перцов после встречи во Дворце Независимости, посвященной Дню единства, рассказал, что будут делать идеологи по всей стране в ближайшее время.
По словам чиновника, Президент поставил задачу идеологам “разговаривать с людьми”. Но коснется это не только людей на соответствующих должностях.
“Это не только идеологи, идеологическая вертикаль, но и общественные объединения, политические партии, политологи, спикеры”, - пообещал Перцов.
По его словам, все эти люди должны будут уметь отвечать на “неудобные вопросы” и идти на “некомфортные площадки”.
Владимир Перцов признался, что таких специалистов считает “штучным товаром” и именно таких позвали на встречу с Президентом, чтобы услышать его “посылы”.
“Я думаю, они будут транслироваться в рамках встреч, телевизионных программ и иных форм в средствах массовой информации, чтобы максимальное количество людей было охвачено нашей правдой и теми нарративами, которые нам поручает донести Президент”, - пообещал замглавы АП.