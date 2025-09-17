В АП дали задание белорусским идеологам - "Чтобы максимальное количество было охвачено нашей правдой"

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Опубликовано: 17.09.2025 18:52 , Обновлено: 17.09.2025

Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси (АП) Владимир Перцов после встречи во Дворце Независимости, посвященной Дню единства, рассказал, что будут делать идеологи по всей стране в ближайшее время.

По словам чиновника, Президент поставил задачу идеологам “разговаривать с людьми”. Но коснется это не только людей на соответствующих должностях.

“Это не только идеологи, идеологическая вертикаль, но и общественные объединения, политические партии, политологи, спикеры”, - пообещал Перцов.

По его словам, все эти люди должны будут уметь отвечать на “неудобные вопросы” и идти на “некомфортные площадки”.

Владимир Перцов признался, что таких специалистов считает “штучным товаром” и именно таких позвали на встречу с Президентом, чтобы услышать его “посылы”.

“Я думаю, они будут транслироваться в рамках встреч, телевизионных программ и иных форм в средствах массовой информации, чтобы максимальное количество людей было охвачено нашей правдой и теми нарративами, которые нам поручает донести Президент”, - пообещал замглавы АП.