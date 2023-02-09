Лукашенко поручил создать «симбиоз» для подготовки «умных бойцов» на журфаке

Опубликовано: 09.02.2023 16:40 , Обновлено: 09.02.2023

Александр Лукашенко на встрече с научными и научно-педагогическими работниками 9 февраля заявил, что на факультете журналистики БГУ должны готовить «головастых» бойцов. Для этого он поручил создать «симбиоз».

Речь идет о специальном совете в БГУ, куда должны войти руководители государственных республиканских СМИ.

Задача этого «симбиоза», по словам Лукашенко, «наблюдать» за журналистами и преподавателями, а также «работать, чтобы они были прежде всего патриотами нашей страны».

Он считает, что СМИ сейчас «это поле борьбы», передает госагентство БелТА.

«И без бойцов, надежных, способных, головастых, умных, мы в этой войне не победим», — заявил он.

Ранее Телеграф писал, что на СТВ решили создать «первичку политической партии», которая «будет поддерживать политику» Александра Лукашенко, и позвали туда корреспондентов и видеоинженеров.